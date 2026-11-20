A pocos días del Día de Acción de Gracias, millones de estadounidenses se preparan para viajar y reunirse con sus seres queridos. Sin embargo, la reciente suspensión de operaciones aéreas a nivel nacional ha generado cuestionamientos sobre la seguridad y confiabilidad del sistema de aviación.

De acuerdo con proyecciones de AAA, alrededor de 81.5 millones de personas viajarán durante esta temporada, de las cuales aproximadamente 5.96 millones utilizarán el transporte aéreo.

En Texas, la organización estima que más de 5.7 millones de residentes viajarán al menos 50 millas durante el período de siete días que comienza el 24 de noviembre y concluye el lunes posterior a Thanksgiving.

Anlleyn Venegas, portavoz de AAA, señaló que aproximadamente 320 mil tejanos viajarán en avión, lo que representa una disminución del 7.1% en comparación con el año pasado.

A estas proyecciones se suma la incertidumbre provocada por la reciente suspensión de operaciones aéreas a nivel nacional, que ocasionó retrasos y dejó preguntas entre los viajeros sobre lo sucedido.

El congresista Henry Cuellar indicó que, aunque las autoridades han asegurado que el sistema opera con normalidad, todavía consideran necesario recibir explicaciones más claras sobre las causas del incidente y las medidas que se implementarán para evitar que vuelva a ocurrir.

Cuellar señaló que los viajeros necesitan conocer qué sucedió y tener mayor información sobre las condiciones del sistema antes de emprender sus viajes.

Ante el próximo período de mayor movimiento de pasajeros, se recomienda a quienes tienen previsto viajar mantenerse en contacto con sus aerolíneas y verificar el estatus de sus vuelos antes de salir rumbo al aeropuerto.