El servicio de agua se encuentra temporalmente interrumpido en las calles Walnut y Redwood debido a trabajos de reparación de emergencia.

De acuerdo con el aviso de las autoridades, las labores podrían extenderse hasta por cinco horas, mientras las cuadrillas trabajan para restablecer el servicio lo antes posible y de manera segura.

Se recomienda a los residentes de las áreas afectadas tomar precauciones ante esta interrupción.

Las autoridades ofrecieron disculpas por los inconvenientes y agradecieron la paciencia y comprensión de los residentes.