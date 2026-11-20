EDINBURG, TEXAS – Con motivo de las celebraciones del Día de Acción de Gracias, el Precinto 4 del Condado Hidalgo llevará a cabo su tradicional distribución gratuita de pavos para residentes de esta jurisdicción.

La actividad se realizará este viernes 20 de noviembre a partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones del Centro Comunitario del Precinto 4, ubicado en el 107 North Sunflower Road, en Edinburg.

Las autoridades informaron que la entrega se realizará mediante un servicio de autoservicio (drive-thru) y los pavos serán distribuidos por orden de llegada, hasta agotar existencias.

La iniciativa está dirigida exclusivamente a residentes del Precinto 4. Se recomienda a las familias interesadas acudir temprano, ya que la entrega estará sujeta a la disponibilidad de pavos.

La actividad cuenta con el apoyo de Casasnovas Family Foundation, Graceful Heart Charities y Vantage Bank.