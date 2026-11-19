ELSA, TEXAS – El Departamento de Policía de Elsa solicita la colaboración de la comunidad para identificar a un hombre señalado de cometer un robo en un establecimiento comercial.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron el miércoles 18 de noviembre, alrededor de las 8:29 de la noche, en el negocio Koko Loko Drive-Thru, ubicado en el 203 East 9th Street.

Una empleada informó que un hombre solicitó tres cajas de cigarros Camel Crush cortos. Cuando ella se disponía a entregárselos, el sospechoso extendió la mano sosteniendo lo que parecía ser una tarjeta, pero repentinamente se inclinó hacia adelante y le arrebató la bolsa con los productos.

El hombre salió corriendo del establecimiento sin realizar ningún pago.

Descripción del sospechoso

Las autoridades describieron al individuo como un hombre de aproximadamente 5 pies con 10 u 11 pulgadas de estatura, complexión delgada, quien vestía una camisa de manga larga, gorra y pantalones de mezclilla.

Piden ayuda para identificarlo

Cualquier persona que tenga información que ayude a identificar al sospechoso puede comunicarse con la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Elsa al 956-262-4721.