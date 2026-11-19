EDINBURG, TEXAS – Freddy Mireles fue condenado a 25 años de prisión luego de que un jurado lo declarara culpable de asesinato por la muerte a tiros de Julio César Soto Jr., de 26 años, ocurrida en agosto de 2025.

Inicialmente, los integrantes del jurado deliberaron para determinar la sentencia que recibiría Mireles, quien enfrentaba una pena de entre 5 y 99 años de prisión. Finalmente, se confirmó oficialmente la condena de 25 años.

¿Qué ocurrió?

El caso se remonta a agosto de 2025, cuando el cuerpo de Soto fue encontrado con una herida de bala en el rostro, en una residencia ubicada en la cuadra 4500 de Fe Drive, en el área rural de Edinburg.

De acuerdo con los detalles de la investigación, un testigo declaró que Mireles y Soto estaban siendo grabados mientras cantaban cuando Mireles presuntamente tomó un rifle estilo AR y disparó contra la víctima.

Tras el ataque, Mireles habría abandonado la escena llevándose el arma de fuego, pero posteriormente fue localizado y detenido por las autoridades.

Con la sentencia de 25 años, concluye el proceso de determinación de pena contra Mireles por el homicidio de Julio César Soto Jr.