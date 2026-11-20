PORT ISABEL, TEXAS – El Consulado de Carrera de México en Brownsville llevará a cabo una jornada de Consulado Móvil este sábado 21 de noviembre, con el objetivo de acercar diversos servicios y trámites consulares a la comunidad mexicana del área.

La actividad se realizará de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la Iglesia Católica Our Lady, Star of the Sea, ubicada en el 705 South Longoria Street, en Port Isabel, Texas.

Durante la jornada se ofrecerán trámites consulares gratuitos y con cita previa, entre ellos pasaportes mexicanos, matrículas consulares, copias de actas de nacimiento y solicitudes de doble nacionalidad.

Los costos de los pasaportes dependerán de su vigencia: 101 dólares por tres años, 137 dólares por seis años y 209 dólares por diez años. La matrícula consular tendrá un costo de 41 dólares, mientras que la copia del acta de nacimiento costará 20 dólares. El trámite de doble nacionalidad será gratuito.

Además, se ofrecerá orientación migratoria, una asamblea comunitaria y una ventanilla de educación cívica, con la participación de organizaciones como Proyecto Juan Diego, UMOS Inc., Border Workers United y ACLU Texas.

También habrá una feria de servicios gratuitos que incluirá revisiones de presión arterial, medición del índice de masa corporal, entrega de cuentos y libros de texto, así como información para la apertura de cuentas bancarias.

Las personas interesadas en programar una cita pueden comunicarse al 956-708-2253, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. También pueden solicitarla mediante WhatsApp al (424) 309-0009.