ALTON, TEXAS – Después de ocho años de espera, familiares de Irene Osuna y María Angelita Vázquez recibieron un veredicto de culpabilidad contra Mario Lozano Lemus, quien fue encontrado culpable de homicidio capital por el asesinato de ambas mujeres, ocurrido en 2018.

El juicio concluyó este día con la deliberación del jurado y los argumentos finales presentados por la fiscalía y la defensa. Lozano Lemus fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Tras conocer el veredicto, María Leonor Rodríguez, hermana de Irene Osuna, expresó que la familia buscaba justicia y que finalmente obtuvo una respuesta después de tantos años.

Rodríguez también señaló que la ausencia de las víctimas será especialmente difícil durante las próximas celebraciones familiares, pero aseguró que ahora buscan seguir adelante.

Por su parte, Roberto García, director ejecutivo de la organización Murder Children Family and Friends, que brinda apoyo a familiares de víctimas de homicidio, destacó el desgaste emocional que representa enfrentar un proceso judicial durante ocho años.

Los familiares esperan que este caso sirva como reflexión para otras personas y que ninguna familia tenga que atravesar una tragedia similar.

Con la sentencia, Mario Lozano Lemus pasará el resto de su vida en prisión, mientras los seres queridos de Irene Osuna y María Angelita Vázquez intentan cerrar un capítulo que permaneció abierto durante ocho años.