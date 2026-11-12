RAYMONDVILLE, TEXAS – Dos estructuras fueron consumidas por las llamas durante un incendio registrado ayer en la zona de las calles 3 y 6, entre Main Street, en Raymondville. Las autoridades investigan el caso como un incendio provocado y confirmaron que tres jóvenes se encuentran bajo custodia.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Raymondville, Lauro Oscar, indicó que el fuego habría sido iniciado intencionalmente. La investigación está a cargo del Departamento de Policía de Raymondville, que recibió información de miembros de la comunidad para identificar a los presuntos responsables.

De acuerdo con la policía, los tres sospechosos enfrentan dos cargos de incendio provocado (arson).

Una de las estructuras era una residencia que se encontraba desocupada al momento del incendio. La otra era un antiguo negocio de muebles que llevaba varios años abandonado.

El Departamento de Manejo de Emergencias del Condado Willacy informó que no se reportaron personas lesionadas.

Mientras continúan las investigaciones, los bomberos mantendrán ambas áreas bajo supervisión durante los próximos días y aplicarán agua para evitar que las llamas se reactiven.