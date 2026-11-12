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Incendio en vivienda de Brownsville provoca colapso del segundo piso y deja una persona herida

Cecilia Castaneda

BROWNSVILLE, TEXAS – Un incendio registrado la noche del domingo en una vivienda de Brownsville provocó el colapso del segundo piso y dejó a una persona lesionada, de acuerdo con el Departamento de Bomberos.

El siniestro ocurrió en la propiedad ubicada en el 824 de la calle Milpa Verde. Vecinos de la zona aseguran que escucharon varias explosiones antes de percatarse de las llamas.

Ana Palacios, quien presenció el incidente, relató que salió de su vivienda después de escuchar fuertes estruendos y encontró la casa envuelta en fuego.

La mañana del lunes, los bomberos tuvieron que regresar al lugar tras reportarse un nuevo incidente relacionado con la vivienda afectada.

Gabriel Gutiérrez, otro testigo, comentó que escuchó ruidos provenientes de la propiedad y al salir observó que nuevamente había llamas.

Las autoridades también informaron que una propiedad ubicada junto a la vivienda afectada estuvo expuesta al humo, pero no presentó daños ocasionados directamente por el fuego.

En el reporte preliminar, uno de los ocupantes de la casa mencionó una posible falla eléctrica como causa del incendio; sin embargo, las autoridades aún no han confirmado esta información.

La investigación continúa para determinar qué provocó el siniestro.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 12, 2026 6:42 pm
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