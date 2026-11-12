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Ejército de Salvación busca voluntarios para sus programas de Acción de Gracias en McAllen

Cecilia Castaneda

MCALLEN, TEXAS – Ante las necesidades de numerosas familias en el Valle del Río Grande, el Ejército de Salvación hace un llamado a la comunidad para sumarse como voluntarios y apoyar sus próximos programas de asistencia durante la temporada festiva.

En McAllen, la organización ofrece diferentes servicios de apoyo a personas que atraviesan situaciones difíciles. Como parte de sus actividades, se prepara para distribuir aproximadamente 2,500 platos de comida durante el Día de Acción de Gracias.

Francisco Zúñiga, director de la unidad local, destacó la importancia de contar con el apoyo de voluntarios para poder atender a todas las personas que necesiten asistencia.

Entre los servicios que ofrece la organización también se encuentran programas de asistencia social y acceso a refugio para personas que enfrentan dificultades.

Quienes necesiten información sobre los servicios o deseen conocer más acerca de los programas pueden consultar la página oficial del Ejército de Salvación o comunicarse al 956-682-1468.

La organización recomienda llamar directamente a sus oficinas antes de acudir para confirmar los horarios y los servicios disponibles.

El Ejército de Salvación invita a los residentes del Valle del Río Grande a participar como voluntarios y contribuir con las actividades comunitarias durante esta temporada festiva.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 12, 2026 6:40 pm
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