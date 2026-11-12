BROWNSVILLE, TEXAS – Gerardo González Jr., de 23 años, perdió la vida tras ser apuñalado el 2 de febrero de 2025 en el estacionamiento de Sunset Funeral, ubicado en la cuadra 600 de Springmart Boulevard, en Brownsville.

Por este caso, Mauricio Salazar enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y tiene programada una audiencia ante un tribunal del Condado Cameron para el próximo mes, donde se espera que presente su declaración.

La madre de la víctima, Ana Patricia González, expresó que, aunque no están conformes con el acuerdo alcanzado respecto a los años de condena, esperan que el proceso judicial permita que se haga justicia.

Según explicó, Salazar permanecía en libertad bajo ciertas condiciones y únicamente utilizaba un dispositivo de monitoreo electrónico, por lo que considera que su situación no era la que muchas personas pensaban.

De acuerdo con reportes policiales, Salazar fue identificado como el principal sospechoso y arrestado meses después del homicidio, luego de que los investigadores obtuvieran nuevas evidencias relacionadas con el caso.

Gerardo dejó un hijo que actualmente tiene cuatro años. Su madre relató que para la familia ha sido especialmente difícil ver crecer al pequeño sin la presencia de su padre.

El niño suele acercarse a las fotografías de Gerardo y expresar cuánto lo extraña, una situación que mantiene presente el dolor de la familia.

Ana Patricia González señaló que ninguna sentencia podrá devolverle a su hijo, pero espera que el proceso judicial les permita cerrar este capítulo y encontrar algo de tranquilidad.

Por ahora, el caso continúa en los tribunales, mientras los familiares de Gerardo esperan que se haga justicia por su muerte.