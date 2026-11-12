HUNTSVILLE, Texas. — John Allen Rubio, condenado por el asesinato de sus tres hijos en Brownsville en 2003, fue ejecutado mediante inyección letal la tarde del jueves 12 de noviembre en Huntsville. Documentos del registro de ejecución revelan los horarios del procedimiento y las últimas palabras que pronunció antes de morir.

De acuerdo con el documento titulado Execution Recording, Rubio fue retirado de su celda de espera a las 6:04 p.m. y sujetado a la camilla un minuto después, a las 6:05 p.m.

A las 6:09 p.m. comenzó el flujo de la solución en su brazo derecho y, a la misma hora, en el izquierdo.

Posteriormente, a las 6:24 p.m., Rubio pronunció su última declaración. Dos minutos después, a las 6:26 p.m., comenzó la administración de la dosis letal.

El registro indica que el procedimiento concluyó a las 6:46 p.m. y que Rubio fue declarado muerto oficialmente a las 6:47 p.m.

En total, transcurrieron 43 minutos desde que fue retirado de la celda de espera hasta que se confirmó su fallecimiento.

ESTAS FUERON SUS ÚLTIMAS PALABRAS

En su declaración final, Rubio agradeció a sus amigos y familiares por el amor y la comprensión que le brindaron durante años.

También agradeció al personal de la prisión y al programa de formación religiosa que, según expresó, le ayudó a conocer a Dios y comprender el perdón.

Durante su mensaje, manifestó que ya no era la misma persona que había sido anteriormente y que había aprendido a reconocer lo que Dios deseaba para su vida.

Asimismo, ofreció disculpas a las familias afectadas, incluida la familia de su esposa, y reconoció que no podía cambiar lo ocurrido.

Rubio también hizo referencia a su muerte y a sus creencias religiosas.

“Mi vida se va a acabar, y voy a estar con Dios”, expresó en su declaración, de acuerdo con la traducción de sus palabras.

Antes de concluir, pidió que le transmitieran su cariño a Angela, aseguró que todavía la amaba mucho y expresó su esperanza de reunirse con sus hijos en el cielo.

Su última declaración terminó con un mensaje de perdón y una referencia a su familia.

EL CASO

Rubio fue condenado por el asesinato de sus tres hijos en Brownsville en marzo de 2003: Julissa, de 3 años; John Esteban, de 14 meses, y Mary Jane, de apenas 2 meses.

Su entonces pareja, Angela Camacho, también fue condenada por su participación en los crímenes y cumple tres cadenas perpetuas.

La condena original de Rubio fue anulada en 2007, pero en un segundo juicio, en 2010, volvió a ser declarado culpable y sentenciado a muerte.

Más de dos décadas después de los asesinatos, su ejecución se llevó a cabo en la Unidad de Huntsville, Texas.