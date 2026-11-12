El recuento del caso John Allen Rubio, los asesinatos de sus tres hijos en Brownsville y el proceso judicial que lo llevó al corredor de la muerte.

Brownsville sigue a la espera de la ejecución de John Allen Rubio, programada para las 6:00 de la tarde de este jueves en la Unidad de Huntsville, Texas.

Se espera que el procedimiento se lleve a cabo en cuestión de minutos, luego de que el condenado agotara sus últimos recursos legales y se le negara la clemencia.

Un equipo de Noticias 48 se encuentra en el lugar dando seguimiento de cerca a este caso y a los acontecimientos previos a la ejecución. La sentencia pone fin a un proceso judicial de más de dos décadas por el asesinato de sus tres hijos menores de edad en Brownsville, ocurrido en marzo de 2003.