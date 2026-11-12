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A minutos de la ejecución de John Allen Rubio por el asesinato de sus tres hijos en Brownsville

Cecilia Castaneda

El recuento del caso John Allen Rubio, los asesinatos de sus tres hijos en Brownsville y el proceso judicial que lo llevó al corredor de la muerte.

Brownsville sigue a la espera de la ejecución de John Allen Rubio, programada para las 6:00 de la tarde de este jueves en la Unidad de Huntsville, Texas.
Se espera que el procedimiento se lleve a cabo en cuestión de minutos, luego de que el condenado agotara sus últimos recursos legales y se le negara la clemencia.

Un equipo de Noticias 48 se encuentra en el lugar dando seguimiento de cerca a este caso y a los acontecimientos previos a la ejecución. La sentencia pone fin a un proceso judicial de más de dos décadas por el asesinato de sus tres hijos menores de edad en Brownsville, ocurrido en marzo de 2003.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 12, 2026 6:02 pm
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