MCALLEN, TEXAS – El parque de food trucks de McAllen, que tenía previsto cerrar sus puertas el próximo 14 de diciembre después de 11 años de operaciones, continuará funcionando hasta el 14 de enero de 2027.

La decisión inicial de cierre generó preocupación entre los vendedores, quienes señalaron que no esperaban que el proyecto fuera temporal y pidieron a la Cámara de Comercio considerar sus contratos vigentes y darles más tiempo para encontrar nuevos espacios.

Nazario Aguilar, propietario de Sazón Poblano, dijo que nunca se le informó que el parque fuera un proyecto piloto y que consideraba el lugar como un espacio estable para su negocio.

Otros vendedores y miembros de la comunidad también expresaron su preocupación por el impacto que el cierre tendría en los pequeños empresarios, sus empleados y las familias que dependen de estos negocios.

Marcela Fonseca, propietaria de un food truck, señaló que el cierre representa una amenaza para los proyectos de vida de los vendedores y para más de 50 personas que trabajan en estos establecimientos.

Por su parte, la activista Dennise Carreón pidió mayor transparencia y apoyo para los comerciantes durante este proceso.

El comisionado de McAllen, Michael Falleck, anunció que, después de dialogar con la Cámara de Comercio, se logró extender las operaciones hasta el 14 de enero de 2027. Durante este periodo, se buscarán otros espacios donde los vendedores puedan reubicar sus negocios.