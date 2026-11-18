BROWNSVILLE, TEXAS – Un trabajador de la construcción fue trasladado a un hospital luego de sufrir un accidente en un sitio de construcción ubicado en el área de la calle 5th y Taylor.

De acuerdo con la información disponible, el trabajador quedó atrapado entre dos máquinas de cemento, lo que le habría provocado una posible fractura en una de sus piernas.

La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre la condición actual del trabajador.