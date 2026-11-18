MCALLEN, TEXAS – Una fuga de gas reportada en el área de la calle 10th North y Jay Avenue, en McAllen, fue controlada, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.

La alerta de seguridad pública fue emitida por el Departamento de Bomberos de McAllen y señalaba una fuga de gas cerca de la dirección 6112 North 10th Street.

Las autoridades confirmaron que la fuga fue detenida al menos 30 minutos antes de la actualización más reciente.

Aunque los equipos de reparación permanecen en el lugar, se informó que ya no hay más escape de gas y que el tráfico en el área fue reabierto.

Se recomienda a los conductores mantenerse atentos a cualquier indicación de las autoridades mientras continúan los trabajos de reparación.