El estudio de WalletHub revela cuáles son las tiendas que ofrecerán los mayores descuentos durante el Black Friday de este año. JCPenney ocupa el primer lugar, con un descuento promedio de 74.33%, seguido de Macy’s y Target.

Las 10 tiendas con mayores descuentos:

JCPenney – 74.33% Macy’s – 56.50% Target – 38.47% Kohl’s – 37.47% Best Buy – 30.88% Walmart – 30.57% BJ’s – 30.51% The Home Depot – 30.33% Amazon – 29.25% Newegg – 23.15%

Otros datos del estudio:

El descuento promedio general para Black Friday es de 36.3%.

Costco registra el descuento promedio más bajo, con 17.8%.

La categoría de joyería concentra el 21.5% de las ofertas con descuento.

Los productos de consumo empacados representan la menor proporción, con 3.2%.

El año pasado, 80.3 millones de estadounidenses realizaron compras en tiendas físicas durante Black Friday, mientras que otros 85.7 millones compraron por internet.

El informe busca ayudar a los consumidores a identificar las mejores oportunidades de ahorro y evitar ofertas que no representen descuentos significativos.