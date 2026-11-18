Un accidente que involucró a tres vehículos dejó a cinco personas lesionadas la noche del martes en la carretera Interestatal 2.

De acuerdo con la información proporcionada por Art Flores, el accidente ocurrió aproximadamente a las 7:10 p.m., en el bloque 2400 de la IH-2, en los carriles con dirección al oeste.

Cinco personas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas.

Las autoridades informaron que no se realizaron arrestos y que el alcohol no estuvo involucrado en el accidente.

No se dieron a conocer más detalles sobre las causas del choque ni sobre la condición médica de los lesionados.