STARR COUNTY, TEXAS – El Condado de Starr aprobó una orden que prohíbe o restringe las quemas al aire libre debido a las condiciones de sequía que afectan la región.

De acuerdo con el documento aprobado por la Corte de Comisionados del condado, la medida entró en vigor el 26 de octubre de 2026 y tendrá una duración de 90 días, a menos que las restricciones sean levantadas antes de tiempo.

La orden aplica a las áreas no incorporadas del condado y busca prevenir riesgos de seguridad pública que podrían agravarse por las condiciones de sequía.

¿Qué actividades están permitidas?

El documento contempla excepciones para ciertas actividades relacionadas con la salud y seguridad pública, así como operaciones de servicios públicos, gas natural y minería.

También permite la siembra y cosecha de cultivos agrícolas, además de quemas realizadas bajo la supervisión de un administrador certificado y conforme a los requisitos establecidos por el Código de Recursos Naturales de Texas.

Multas por incumplimiento

Las personas que violen esta orden podrían enfrentar un delito menor Clase C, con una multa de hasta 500 dólares.

La medida fue aprobada por unanimidad, con cuatro votos a favor y ninguno en contra.