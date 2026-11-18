Llega la temporada de frío y con ella aumenta la preocupación por las enfermedades respiratorias, entre ellas la influenza. Expertos advierten sobre la importancia de reconocer los síntomas, buscar atención médica a tiempo y tomar medidas para evitar contagios, especialmente entre las personas más vulnerables.

¿Cuáles son los síntomas?

Fiebre, tos, dolor de garganta, escalofríos, dolor muscular y cansancio son algunos de los síntomas más comunes de la influenza. Sin embargo, estos pueden confundirse con los de otras enfermedades, por lo que especialistas recomiendan no automedicarse ni asumir que se trata de una alergia.

El doctor Antonio Gómez, de la Asociación Americana de Farmacéuticos, señala que las personas con condiciones médicas preexistentes, como enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes o sistemas inmunológicos debilitados, deben buscar atención médica si presentan síntomas.

También destacó la importancia de realizarse pruebas y, cuando sea necesario, comenzar el tratamiento antiviral durante los primeros cinco días para reducir el riesgo de desarrollar complicaciones graves.

La vacunación, una de las principales medidas de prevención

Entre las recomendaciones para reducir la propagación de la influenza están lavarse las manos frecuentemente y evitar el contacto cercano con personas infectadas.

El doctor Luis Romano, director médico de asuntos médicos y clínicos de vacunas GSK en Estados Unidos, recordó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan la vacunación anual contra la influenza para todas las personas a partir de los seis meses de edad, siempre que no existan contraindicaciones.

Actividad de influenza en Texas

De acuerdo con el Departamento de Servicios de Salud de Texas, durante la primera semana de noviembre, el 21.85% de las muestras analizadas por laboratorios hospitalarios en el estado dieron positivo a la influenza.

Las autoridades clasificaron la actividad estatal como alta, por lo que reiteran la importancia de mantener las medidas de prevención, reconocer los síntomas y buscar atención médica oportunamente para proteger la salud propia y la de quienes nos rodean.