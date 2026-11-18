MCALLEN, TEXAS – El Departamento de Policía de McAllen arrestó a cuatro personas durante el inicio de una iniciativa de vigilancia y cumplimiento de la ley por la temporada navideña, enfocada en detectar actividades relacionadas con drogas.

De acuerdo con las autoridades, la unidad de pandillas del departamento inició este operativo el martes 17 de noviembre, como parte de investigaciones realizadas en coordinación con la comunidad.

¿Quiénes fueron arrestados?

Entre los detenidos se encuentran:

Carmen Muñoz, de 38 años: enfrenta cargos por solicitar dinero o servicios mientras se encontraba como peatón en la vía pública y posesión de parafernalia relacionada con drogas. Cumplió su tiempo y fue puesta en libertad.

Aaron Eduardo Dimas, de 40 años: enfrenta cargos por posesión de parafernalia relacionada con drogas y manipulación de evidencia física, un delito grave de tercer grado. Su fianza fue fijada en $2,000.

Mark Aaron Ybarra, de 46 años: enfrenta un cargo por posesión de cocaína, considerado un delito grave a nivel estatal. También tenía una orden de otra agencia y una violación de libertad condicional. Su fianza fue fijada en $3,000.

Jesús Herrera, de 75 años: enfrenta un cargo por posesión de cocaína, considerado un delito grave a nivel estatal. Su fianza fue fijada en $3,000.

Autoridades piden colaboración de la comunidad

La Policía de McAllen invita a cualquier persona que tenga información sobre actividades similares a comunicarse con Crime Stoppers al 956-687-8477.

También pueden proporcionar información de manera anónima mediante la aplicación P3 Tips. Las autoridades señalan que las personas cuya información conduzca a un arresto podrían ser elegibles para recibir una recompensa en efectivo.