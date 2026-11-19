SAN BENITO, TEXAS – La carretera I-69E en dirección norte, cerca de FM 509, ya se encuentra abierta a la circulación luego de un accidente vehicular que provocó el cierre de todos los carriles y congestionamiento en la zona.

De acuerdo con el Departamento de Policía de San Benito, los oficiales atendieron el accidente mientras el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) trabajaba para despejar la carretera y permitir el restablecimiento del tráfico.

Durante la emergencia, los automovilistas fueron desviados hacia las carreteras laterales para evitar el área afectada.

Las autoridades confirmaron que la circulación ya fue reanudada. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias del accidente ni sobre posibles personas lesionadas.