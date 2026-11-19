SAN BENITO / HARLINGEN, TEXAS – Todos los carriles de la carretera I-69E (US 77) en dirección norte permanecen cerrados tras un accidente que involucró a un vehículo de un primer respondiente, en el puente elevado de FM 509, cerca de los límites entre San Benito y Harlingen.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), las autoridades están trabajando en el control del tráfico mientras se atiende la situación.

Los conductores están siendo desviados hacia la carretera lateral (frontage road) por la salida de FM 509 y podrán reincorporarse a I-69E después de pasar esa intersección.

Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras continúan las labores en la zona.

TxDOT indicó que los detalles sobre el accidente deben ser consultados directamente con el Departamento de Policía de Harlingen.