PEÑITAS, TEXAS – Food Bank RGV realizará una distribución especial y gratuita de frutas y verduras este viernes 20 de noviembre en la ciudad de Peñitas.

La jornada se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. en Faith Fellowship Bible Church, ubicada en el 1110 Tom Gill Road. Los alimentos estarán disponibles mientras duren las reservas.

Requisitos para recibir alimentos

Las personas que acudan deberán presentar una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio.

Además, la organización establece un límite de dos familias por vehículo y solicita que los conductores mantengan la cajuela vacía para facilitar la entrega de los productos.

Reglas de distribución

Food Bank RGV recuerda que cada familia u hogar puede participar únicamente en una distribución móvil de alimentos por semana.

La actividad forma parte de los esfuerzos de la organización para facilitar el acceso gratuito a alimentos frescos a las familias de la región.