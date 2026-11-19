RIO GRANDE VALLEY, TEXAS – Ante el incremento de viajes previsto durante la semana de Thanksgiving, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) recuerda a los conductores que ya está disponible para descargar la aplicación móvil DriveTexas, una herramienta que permite consultar en tiempo real las condiciones de las carreteras en todo el estado.

La aplicación puede descargarse en dispositivos Apple y Google y reúne información actualizada por equipos de TxDOT sobre tráfico, construcciones, accidentes, cierres de carreteras y otras condiciones que podrían afectar los desplazamientos.

¿Qué ofrece la aplicación?

DriveTexas permite a los usuarios consultar cámaras de tráfico en vivo para observar las condiciones de las vías antes de salir de casa.

También ofrece información sobre carreteras afectadas por inundaciones, nieve, hielo y otros daños, además de herramientas para planificar rutas de evacuación durante situaciones de emergencia o condiciones meteorológicas severas.

Entre sus funciones también se encuentra la localización de áreas de descanso, centros de información para viajeros y números telefónicos de asistencia vial de TxDOT, según la zona donde se encuentre el conductor.

Aumentó el uso durante las inundaciones de julio

TxDOT destacó la importancia de esta herramienta durante las inundaciones registradas en julio de 2026.

El sitio DriveTexas.org alcanzó cerca de 79 mil usuarios el 16 de julio, una cifra considerablemente superior al promedio habitual de aproximadamente 2 mil 200 usuarios diarios.

Recomiendan consultar antes de conducir

Las autoridades recuerdan que los conductores no deben utilizar la aplicación mientras manejan y recomiendan revisar las condiciones de las carreteras antes de comenzar cualquier recorrido.

La herramienta busca facilitar la planificación de viajes cotidianos y ayudar a los texanos a tomar decisiones más seguras durante emergencias y periodos de intenso movimiento vehicular.

La aplicación DriveTexas ya está disponible para dispositivos Apple y Google.