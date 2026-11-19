RIO GRANDE, TEXAS – Las autoridades investigan un homicidio ocurrido alrededor de las 2:30 de la madrugada, luego de que una persona fuera trasladada a un hospital local, donde posteriormente fue declarada muerta.

De acuerdo con el jefe de policía, Solis, la investigación continúa y las autoridades trabajan para identificar al presunto responsable.

La víctima no ha sido identificada públicamente y las autoridades tampoco han revelado las circunstancias específicas del crimen.

La investigación permanece en curso mientras los oficiales trabajan para establecer quién sería el responsable y esclarecer lo ocurrido.