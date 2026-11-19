MCALLEN, TEXAS – El Departamento de Policía de McAllen solicita la colaboración de la comunidad para identificar a una persona de interés en una investigación relacionada con varios robos en vehículos.

De acuerdo con las autoridades, el 17 de noviembre de 2026, oficiales atendieron varios reportes de robos registrados en los alrededores de North 7th Street y Robin Avenue, en McAllen.

Como parte de las investigaciones, los detectives obtuvieron imágenes de cámaras de vigilancia en las que aparece un individuo que podría estar relacionado con estos incidentes.

Descripción de la persona

La persona de interés es descrita como un hombre adulto, posiblemente joven o de mediana edad, de aproximadamente 5 pies 8 pulgadas a 5 pies 11 pulgadas de estatura.

Al momento de ser captado por las cámaras vestía una camisa tipo polo blanca o de color claro y pantalones cortos color caqui. También tiene cabello negro, barba y complexión delgada a mediana.

Solicitan ayuda de la comunidad

La policía pide a cualquier persona que reconozca al individuo o tenga información que pueda ayudar a esclarecer estos casos que se comunique con el Departamento de Policía de McAllen al (956) 681-2000.

También pueden proporcionar información de manera anónima a través de McAllen Crime Stoppers, llamando al 956-687-8477 (TIPS).

Las pistas que conduzcan a un arresto podrían calificar para una recompensa en efectivo. También se pueden enviar reportes anónimos mediante la aplicación móvil P3 Tips.