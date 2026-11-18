PSJA ISD confirmó que la mujer que perdió la vida durante un tiroteo registrado el pasado lunes en la ciudad de Pharr era empleada del distrito escolar y una integrante apreciada de su comunidad educativa.

A través de un comunicado, la institución expresó su profundo pesar por el fallecimiento y extendió sus condolencias a los familiares, seres queridos y todas las personas afectadas por esta pérdida.

El distrito señaló que, por respeto a la familia y debido a que el caso continúa bajo investigación de las autoridades, no puede ofrecer más comentarios sobre lo ocurrido.

Asimismo, indicó que cualquier pregunta relacionada con la investigación debe dirigirse al Departamento de Policía de la Ciudad de Pharr.