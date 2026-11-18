BROWNSVILLE, TEXAS – Dos personas fueron arrestadas en relación con un homicidio ocurrido el pasado 12 de noviembre, luego de que las autoridades descubrieran indicios de disparos durante la investigación de un accidente vehicular.

El Departamento de Policía de Brownsville identificó a los detenidos como Blanca Verónica Rivera, de 40 años, e Israel López, de 59, quienes enfrentan cargos de asesinato, un delito grave de primer grado.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con las autoridades, alrededor de las 12:29 de la madrugada del 12 de noviembre, oficiales respondieron a un accidente de un solo vehículo en el área de la cuadra 1200 de S. Frontage Road.

Al llegar, encontraron al conductor, identificado como Christopher Flores, de 43 años, inconsciente dentro del automóvil. Posteriormente, fue declarado muerto en el lugar.

Durante la investigación inicial, los oficiales observaron aparentes impactos de bala en el vehículo y localizaron casquillos percutidos a lo largo de la carretera. Estos hallazgos llevaron a los investigadores a tratar el caso como un homicidio.

Arrestos y cargos

La investigación permitió identificar un vehículo y a varias personas que podrían estar relacionadas con el incidente.

El 16 de noviembre, Rivera y López fueron detenidos durante una parada de tráfico por una infracción. Según el reporte policial, ambos tenían sustancias controladas en su posesión y fueron arrestados por cargos separados relacionados con drogas.

Posteriormente, también fueron acusados de asesinato por su presunta participación en los hechos del 12 de noviembre.

Ambos comparecieron ante un juez la mañana del 18 de noviembre, donde se les negó el derecho a fianza.

La investigación continúa a cargo del Departamento de Policía de Brownsville.