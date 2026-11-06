WESLACO, TEXAS – El Departamento de Policía de Weslaco concluyó la investigación sobre la muerte de dos integrantes del Departamento de Bomberos, identificados como el teniente Juan Pena Jr. y la bombera Julia Divine Rocha, quienes fallecieron durante un incidente ocurrido en las primeras horas del miércoles 28 de octubre de 2026.

De acuerdo con las autoridades, la investigación determinó que ambas muertes fueron accidentales y que la causa del fallecimiento fue intoxicación por monóxido de carbono.

La policía informó que no se encontraron indicios de algún acto criminal ni de intención delictiva relacionados con el incidente.

Investigación concluida

El Departamento de Policía señaló que la investigación ha sido completada y que los resultados fueron enviados a la oficina del médico forense para la elaboración de su informe final.

Las autoridades también expresaron sus condolencias a los familiares, compañeros bomberos y personas afectadas por la pérdida de ambos integrantes del servicio de emergencias.

Llamado a la prevención

Tras dar a conocer los resultados, la policía recordó a la comunidad que el monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro que puede ser extremadamente peligroso y mortal.

Recomendaron mantener en buenas condiciones los vehículos, generadores y otros equipos que funcionan con combustible, apagarlos cuando no estén en uso y verificar que no existan fugas de combustible o gases de escape.

Asimismo, exhortaron a los residentes a instalar detectores de monóxido de carbono en sus hogares y revisar periódicamente que funcionen correctamente.