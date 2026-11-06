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Conductor muere tras persecución policial y volcadura en el condado Hidalgo

Cecilia Castaneda
Conductor muere tras persecución policial y volcadura en el condado Hidalgo

WESLACO, TEXAS – Un hombre de 42 años murió tras perder el control de su camioneta y volcar durante una persecución con agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), la noche del jueves 5 de noviembre.

De acuerdo con la investigación preliminar, alrededor de las 7:20 p.m., un agente de DPS intentó detener una camioneta Ford F-150 color guinda, modelo 2004, debido a una infracción de tránsito en FM 1924 y Western Road.

El conductor no se detuvo, por lo que el agente inició una persecución. Posteriormente, el vehículo circuló en sentido contrario hacia el norte por Moorefield Road, en dirección a FM 676 (5 Mile Road), al norte de Palmview.

Al perder el control, la camioneta volcó y el conductor salió parcialmente expulsado del vehículo.

La víctima fue identificada como Raul Garcia, de 42 años, residente de Sullivan City, quien murió en el lugar debido a las lesiones sufridas.

DPS continúa investigando las circunstancias del accidente fatal.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 6, 2026 11:17 am
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