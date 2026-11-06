CAMARGO, TAMAULIPAS – Autoridades mexicanas localizaron una presunta casa de seguridad en Camargo, Tamaulipas, donde mantenían retenidas a 10 personas, luego de recibir información en tiempo real proporcionada por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP).

De acuerdo con el Sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, la información compartida permitió a las autoridades mexicanas ubicar el inmueble. Durante el operativo también fue localizado un vehículo con reporte de robo.

La agencia destacó que la colaboración binacional permite interrumpir operaciones criminales, evitar el ingreso de contrabando y proteger vidas a ambos lados de la frontera.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de las personas encontradas ni sobre posibles detenidos.