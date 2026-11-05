PHARR, TEXAS – Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) decomisaron más de 1,080 libras de metanfetamina que estaban ocultas en un cargamento de puerros durante una inspección en el Puerto de Entrada de Pharr.

El decomiso ocurrió el 30 de octubre, alrededor de las 8 de la noche, cuando un tractocamión con destino a McAllen fue enviado a una inspección secundaria.

Tras una alerta de un equipo canino, los agentes descubrieron paquetes cilíndricos escondidos entre el cargamento de vegetales. En total, localizaron 909 paquetes que dieron positivo a metanfetamina.

El narcótico incautado tuvo un peso de 1,082.47 libras, con un valor estimado en las calles de 984,063 dólares.

Jennifer De La O, directora de Operaciones de Campo de Laredo, señaló que el tráfico internacional de drogas representa una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la estabilidad económica de Estados Unidos.

La funcionaria indicó que, mediante la Operación Southern Surge, las autoridades buscan desmantelar las redes de tráfico, interceptar cadenas de suministro ilícitas y reforzar la vigilancia a lo largo de la frontera suroeste.

CBP destacó que continuará trabajando con otras agencias del orden para combatir los cárteles, las organizaciones criminales transnacionales y las redes dedicadas al tráfico de drogas y personas.