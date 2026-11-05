BROWNSVILLE, TEXAS – La Oficina Electoral del Condado Cameron está buscando a votantes que pudieron haber olvidado sus licencias de conducir, identificaciones oficiales o carteras en alguno de los centros de votación.

A través de una publicación, las autoridades informaron que podrían tener bajo resguardo algunas de estas pertenencias y exhortaron a quienes hayan extraviado algún objeto personal durante el proceso electoral a comunicarse para verificar si fue entregado.

Las personas pueden llamar al (956) 544-0809 o acudir directamente a las oficinas electorales, ubicadas en 1050 East Madison, Brownsville, Texas, 78520.

La dependencia pidió a la comunidad compartir el aviso para ayudar a que estos documentos y objetos personales regresen a sus respectivos propietarios.