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Oficina Electoral del Condado Cameron busca devolver identificaciones y pertenencias olvidadas durante las votaciones

Cecilia Castaneda
Oficina Electoral del Condado Cameron busca devolver identificaciones y pertenencias olvidadas durante las votaciones

BROWNSVILLE, TEXASLa Oficina Electoral del Condado Cameron está buscando a votantes que pudieron haber olvidado sus licencias de conducir, identificaciones oficiales o carteras en alguno de los centros de votación.

A través de una publicación, las autoridades informaron que podrían tener bajo resguardo algunas de estas pertenencias y exhortaron a quienes hayan extraviado algún objeto personal durante el proceso electoral a comunicarse para verificar si fue entregado.

Las personas pueden llamar al (956) 544-0809 o acudir directamente a las oficinas electorales, ubicadas en 1050 East Madison, Brownsville, Texas, 78520.

La dependencia pidió a la comunidad compartir el aviso para ayudar a que estos documentos y objetos personales regresen a sus respectivos propietarios.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 5, 2026 5:39 pm
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