BROWNSVILLE, TEXAS – El Distrito Escolar Independiente de Brownsville (BISD) informó sobre una mayor presencia de agentes del orden público en las instalaciones y alrededores de Lopez Early College High School debido a una actividad educativa programada.

De acuerdo con el distrito, se llevará a cabo una presentación del programa Court in Schools, como parte de una iniciativa educativa dirigida a los estudiantes.

Las autoridades escolares aclararon que no existe motivo de alarma y pidieron a la comunidad mantener la calma, ya que la presencia policial está relacionada exclusivamente con esta actividad programada.