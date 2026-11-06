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Brownsville ISD anuncia mayor presencia policial en escuela por presentación educativa

Cecilia Castaneda
Brownsville ISD anuncia mayor presencia policial en escuela por presentación educativa

BROWNSVILLE, TEXAS – El Distrito Escolar Independiente de Brownsville (BISD) informó sobre una mayor presencia de agentes del orden público en las instalaciones y alrededores de Lopez Early College High School debido a una actividad educativa programada.

De acuerdo con el distrito, se llevará a cabo una presentación del programa Court in Schools, como parte de una iniciativa educativa dirigida a los estudiantes.

Las autoridades escolares aclararon que no existe motivo de alarma y pidieron a la comunidad mantener la calma, ya que la presencia policial está relacionada exclusivamente con esta actividad programada.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 6, 2026 11:20 am
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