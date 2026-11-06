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Brownsville ISD ofrecerá vacunas contra la influenza durante jornadas de puertas abiertas

Cecilia Castaneda
Brownsville ISD ofrecerá vacunas contra la influenza durante jornadas de puertas abiertas

BROWNSVILLE, TEXAS – El Distrito Escolar Independiente de Brownsville (BISD) ofrecerá vacunas contra la influenza gratuitas para niños y jóvenes de 18 años o menos durante los próximos eventos de puertas abiertas (Open House) en varios planteles escolares.

El Departamento de Servicios de Salud de BISD informó que las vacunas estarán disponibles en las siguientes fechas y escuelas:

  • 9 de noviembre de 2026: Veterans Memorial ECHS y Rivera ECHS.

  • 10 de noviembre de 2026: Pullam Elementary y Cromack-Castañeda Elementary.

  • 12 de noviembre de 2026: Besteiro Middle School y Stillman Middle School.

Los padres de familia podrán acudir con sus hijos a los planteles participantes durante el horario programado de Open House para recibir la vacuna.

La iniciativa busca ayudar a proteger la salud de los estudiantes durante la temporada de influenza.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 6, 2026 11:20 am
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