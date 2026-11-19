EDINBURG, TEXAS – El condado de Hidalgo confirmó su primer caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo, conocido en inglés como New World Screwworm , luego de que las autoridades detectaran la infestación en un becerro.

De acuerdo con un comunicado emitido el miércoles 18 de noviembre de 2026, el caso fue verificado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC).

El animal infectado fue reportado a las autoridades el 17 de noviembre. Posteriormente, se recolectaron muestras que fueron enviadas a un laboratorio para su análisis, donde dieron positivo a la presencia del parásito.

Establecen zona de cuarentena

Tras la confirmación, la Comisión de Salud Animal de Texas designó partes de los condados de Brooks, Hidalgo, Kenedy y Willacy como la Zona Infestada 37, donde se establecieron restricciones para el movimiento de animales.

Entre las medidas se encuentra la prohibición de trasladar animales de sangre caliente fuera de la zona sin autorización previa de la comisión.

Además, los animales deberán ser inspeccionados y recibir los tratamientos correspondientes antes de obtener un permiso o certificado que autorice su traslado.

Las autoridades también indicaron que los cadáveres, pieles y partes de animales que puedan servir como huéspedes del parásito deberán ser inspeccionados y tratados antes de ser retirados de la zona.

El movimiento no autorizado podría resultar en sanciones administrativas e incluso procesos penales.

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es una mosca parasitaria que puede afectar al ganado, mascotas, animales silvestres y otras especies de sangre caliente.

Las autoridades recomiendan a los propietarios revisar regularmente a sus animales en busca de heridas inusuales o señales de infestación y comunicarse inmediatamente con un veterinario si detectan algo sospechoso.

Aunque el parásito afecta principalmente a los animales, las infestaciones también pueden presentarse en seres humanos. Cualquier persona que considere haber estado expuesta debe buscar atención médica.

¿Dónde reportar posibles casos?

Los casos sospechosos en ganado o mascotas deben reportarse a un veterinario o directamente a la Comisión de Salud Animal de Texas al 956-568-5741.

Durante las noches y los fines de semana, se puede llamar al 1-800-550-8242. En el caso de animales silvestres, los reportes deben dirigirse al Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas al 866-487-3297.

Continúan monitoreando la situación

Funcionarios del condado informaron que trabajan en coordinación con el USDA, la comisión estatal, veterinarios locales, productores ganaderos y equipos de manejo de emergencias.

La respuesta incluye investigaciones epidemiológicas, rastreo de casos, vigilancia, pruebas, colocación de trampas en las zonas afectadas y liberación de insectos estériles para ayudar a controlar la propagación.

Los residentes pueden consultar información actualizada, materiales educativos y recomendaciones en el sitio oficial del condado: www.hidalgocounty.us/NWS.