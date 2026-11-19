MCALLEN, TEXAS – First Baptist Church McAllen notificó formalmente a la Cámara de Comercio de McAllen su intención de terminar el contrato de arrendamiento de una propiedad perteneciente a la iglesia, una decisión que entrará en vigor al concluir el periodo actual del acuerdo.

En una carta fechada el 7 de septiembre de 2026 y dirigida a Blanca Cárdenas, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, los representantes de la iglesia informaron que el contrato, originalmente firmado el 20 de enero de 2022 y posteriormente extendido, concluirá el próximo 31 de diciembre de 2026.

¿Qué establece la notificación?

El documento señala que la terminación se realizará conforme a las disposiciones establecidas en el contrato y que el acuerdo finalizará al término de su vigencia actual, sin necesidad de tomar medidas adicionales.

La iglesia también aclaró que, al emitir esta notificación, no está renunciando a ninguno de sus derechos establecidos en el contrato.

Posibilidad de negociaciones

La carta indica que la Cámara de Comercio puede comunicarse con los representantes autorizados de la iglesia para discutir la posibilidad de negociar un nuevo contrato de arrendamiento.

Asimismo, establece que cualquier conversación relacionada con el acuerdo deberá realizarse con los representantes designados por la iglesia.

Por el momento, la notificación establece como fecha de terminación del contrato el 31 de diciembre de 2026.