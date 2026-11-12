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Ofrecen pavos gratis en jornada comunitaria del Condado Hidalgo

Cecilia Castaneda
Ofrecen pavos gratis en jornada comunitaria del Condado Hidalgo

EDINBURG, TEXAS – La Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo realizará una jornada de entrega gratuita de pavos como parte de sus actividades comunitarias previo a la celebración del Día de Acción de Gracias.

El evento se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre de 2026, a partir de las 5:30 de la tarde, en Milo Ponce Park, ubicado en 3516 E. FM 2812, en Edinburg.

La entrega se realizará mediante un servicio de autoservicio (drive-thru), por lo que los participantes no tendrán que bajarse de sus vehículos.

Las autoridades informaron que se entregará un pavo por vehículo y que la distribución estará disponible hasta agotar existencias.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al 956-292-7070 o enviar un correo electrónico a [email protected].

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 12, 2026 10:47 am
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