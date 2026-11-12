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Interrumpen temporalmente el servicio de agua por trabajos de reparación

Cecilia Castaneda
Interrumpen temporalmente el servicio de agua por trabajos de reparación

MCALLEN, TEXAS – Cuadrillas de trabajo realizan reparaciones cerca de la intersección de N. 14th Place y E. Wells Street, lo que ha provocado una interrupción temporal del servicio de agua en el área.

Las autoridades informaron que los trabajos continúan y esperan restablecer el suministro aproximadamente a las 2:00 de la tarde de hoy.

Mientras se completan las reparaciones, se pide a los residentes afectados tomar precauciones y mantenerse atentos a las actualizaciones.

La ciudad agradeció la paciencia de la comunidad y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 12, 2026 10:50 am
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