MCALLEN, TEXAS – Cuadrillas de trabajo realizan reparaciones cerca de la intersección de N. 14th Place y E. Wells Street, lo que ha provocado una interrupción temporal del servicio de agua en el área.

Las autoridades informaron que los trabajos continúan y esperan restablecer el suministro aproximadamente a las 2:00 de la tarde de hoy.

Mientras se completan las reparaciones, se pide a los residentes afectados tomar precauciones y mantenerse atentos a las actualizaciones.

La ciudad agradeció la paciencia de la comunidad y ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados.