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McAllen ofrecerá 250 microchips gratuitos para mascotas este sábado

Cecilia Castaneda
McAllen ofrecerá 250 microchips gratuitos para mascotas este sábado

MCALLEN, TEXAS – La Ciudad de McAllen realizará una jornada de colocación de microchips para perros y gatos este sábado 14 de noviembre, con el propósito de ayudar a los residentes a mantener identificadas a sus mascotas.

El evento se llevará a cabo de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el estacionamiento del Ayuntamiento de McAllen (City Hall), ubicado en el 1300 W. Houston Avenue.

Las autoridades informaron que habrá 250 microchips disponibles, los cuales se entregarán por orden de llegada, hasta agotar existencias.

¿Quiénes pueden participar?

La jornada será exclusiva para residentes de McAllen. Los interesados deberán presentar:

  • Identificación oficial vigente.

  • Comprobante de residencia.

  • Recibo de servicios públicos de McAllen.

El servicio estará disponible tanto para perros como para gatos.

La Ciudad recomienda a los residentes interesados llegar temprano, debido a que la cantidad de microchips es limitada.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 11, 2026 4:55 pm
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