Icono del clima actual –°

Noticias Locales

Cierran temporalmente cruce de Boca Chica Boulevard y FM 511 en Brownsville por investigación de accidente

Cecilia Castaneda
Cierran temporalmente cruce de Boca Chica Boulevard y FM 511 en Brownsville por investigación de accidente

BROWNSVILLE, TEXAS – El cruce de la carretera estatal SH 4 (Boca Chica Boulevard) y FM 511 permanecerá completamente cerrado este miércoles 11 de noviembre, debido a una investigación de accidente a cargo de las autoridades del orden público.

De acuerdo con el aviso emitido el 10 de noviembre, el cierre está programado de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Las autoridades piden a los conductores anticipar sus traslados, ajustar sus rutas y considerar tiempo adicional para llegar a sus destinos.

Se recomienda evitar la intersección durante el periodo de cierre y buscar rutas alternas.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 10, 2026 5:01 pm
¿Detectas algún error o falta de ortografía en este artículo? Ayúdanos a corregirlo.

, , , , , , ,

Noticias relacionadas

Podcasts recomendados

Armida y La Flaka Podcast Podcast Armida y La Flaka Podcast Armida & La Flaka es un programa de radio lleno de energía y diversión, donde se comentan temas virales con humor femenino,… Ver podcast El Flaco y su Pandilla Podcast El Flaco y su Pandilla "El Flaco y su pandilla” es el show de radio matutino donde arrancas el día con carcajadas y sin filtros. El Flaco… Ver podcast Shoboy Show Podcast Shoboy Show ShoBoy Show es un show de radio bilingüe, divertido y lleno de energía que combina spanglish, música en tendencia, comedia y cultura… Ver podcast Politics con Acento Podcast Politics con Acento En Politics con Acento, la conversación política tiene una nueva voz —una con acento latino. Cada episodio, Stephanie Ochoa entrevista a las… Ver podcast

Escucha en vivo

La Suavecita 107.1 Grupera La Suavecita 107.1 Grupera Escuchar 107.9 RGV 80's 90's Pop 107.9 RGV 80's 90's Pop Escuchar The Fox 92.3 Classic Rock The Fox 92.3 Classic Rock Escuchar José Radio Regional José Radio Regional Escuchar