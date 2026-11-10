BROWNSVILLE, TEXAS – El cruce de la carretera estatal SH 4 (Boca Chica Boulevard) y FM 511 permanecerá completamente cerrado este miércoles 11 de noviembre, debido a una investigación de accidente a cargo de las autoridades del orden público.

De acuerdo con el aviso emitido el 10 de noviembre, el cierre está programado de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Las autoridades piden a los conductores anticipar sus traslados, ajustar sus rutas y considerar tiempo adicional para llegar a sus destinos.

Se recomienda evitar la intersección durante el periodo de cierre y buscar rutas alternas.