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Ejecución de John Allen Rubio está programada para hoy a las 6:00 de la tarde en Huntsville

Cecilia Castaneda
Ejecución de John Allen Rubio está programada para hoy a las 6:00 de la tarde en Huntsville

John Allen Rubio, condenado por el asesinato de sus tres hijos menores de edad en Brownsville, Texas, tiene programada su ejecución para este jueves 12 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, mediante inyección letal en la Unidad de Huntsville.

Los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2003, cuando Rubio y su entonces pareja, Angela Camacho, asesinaron a tres menores: Julissa Quesada, de 3 años; John Esteban Rubio, de 14 meses, y Mary Jane Rubio, de apenas 2 meses de edad.

Mary Jane era hija biológica de Rubio, mientras que los otros dos menores eran sus hijastros.

Durante las investigaciones, Rubio declaró a las autoridades que creía que los niños estaban poseídos por espíritus malignos.

Inicialmente fue condenado a muerte en 2003, pero esa sentencia fue anulada en 2007. Posteriormente, fue declarado culpable nuevamente y recibió otra sentencia de muerte durante un nuevo juicio en 2010.

Por su parte, Angela Camacho se declaró culpable en 2005 y cumple tres cadenas perpetuas consecutivas por su participación en los asesinatos.

En los últimos meses, Rubio agotó diversos recursos legales para intentar detener su ejecución. El pasado 7 de octubre de 2026 fue declarado competente para enfrentar la pena de muerte, mientras que el 10 de noviembre la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó por unanimidad concederle clemencia.

De mantenerse el calendario establecido, John Allen Rubio será ejecutado esta tarde en Huntsville, Texas, en un caso que conmocionó a Brownsville y al Valle del Río Grande hace más de dos décadas.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 12, 2026 8:33 am
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