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Estados Unidos conmemora el Día de los Veteranos en honor a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas

Cecilia Castaneda
Estados Unidos conmemora el Día de los Veteranos en honor a quienes sirvieron en las Fuerzas Armadas

MCALLEN, TEXAS – Este miércoles 11 de noviembre, Estados Unidos conmemora el Día de los Veteranos (Veterans Day), una fecha dedicada a reconocer y agradecer a los hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas del país.

La conmemoración se realiza cada año el 11 de noviembre y representa una oportunidad para honrar a quienes formaron parte del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera.

¿Por qué se conmemora?

El Día de los Veteranos tiene sus orígenes en el Armisticio que puso fin a los principales enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918. Originalmente conocido como el Día del Armisticio, en 1954 fue establecido oficialmente como Veterans Day para reconocer a todos los veteranos estadounidenses, sin importar en qué conflicto o periodo hayan servido.

Reconocimiento a los veteranos

Durante esta fecha se realizan ceremonias, homenajes y actividades en distintas comunidades del país para reconocer el compromiso, sacrificio y servicio de quienes vistieron el uniforme militar.

También es una oportunidad para recordar a las familias que acompañaron a sus seres queridos durante sus años de servicio y reconocer la contribución de los veteranos a sus comunidades.

En el Valle del Río Grande y en todo el país, la fecha invita a la población a expresar su agradecimiento a quienes dedicaron parte de sus vidas al servicio de Estados Unidos.

El Día de los Veteranos es, sobre todo, un recordatorio de que su servicio y compromiso merecen reconocimiento durante todo el año.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 11, 2026 11:13 am
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