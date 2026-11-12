PALMVIEW, TEXAS – El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) investiga un accidente mortal que involucró a dos vehículos la noche del miércoles 11 de noviembre, sobre FM 676, al este de Los Ebanos Road, en Palmview, Condado Hidalgo.

De acuerdo con la investigación preliminar, el accidente ocurrió aproximadamente a las 10:13 p.m., cuando un Chevrolet Malibu plateado, conducido por un hombre, circulaba hacia el este por FM 676.

Al mismo tiempo, una camioneta Chevrolet Silverado blanca, ocupada por un conductor y cinco pasajeros, se desplazaba hacia el oeste por el carril interior de la carretera, en dirección a Los Ebanos Road.

Por razones que todavía se desconocen, el conductor del Malibu no logró mantenerse en un solo carril, cruzó el carril central de vuelta a la izquierda e ingresó a los carriles contrarios, donde terminó impactándose contra la Silverado.

Investigación en curso

El DPS continúa investigando las circunstancias del choque y trabaja para determinar las causas del accidente.

Importante: El comunicado que compartiste está incompleto en la parte final, donde comienza a describir qué ocurrió con los ocupantes de ambos vehículos. No agregué información sobre víctimas o lesionados para evitar publicar datos que todavía no tenemos confirmados.

Si me compartes el resto del comunicado, integro el saldo de víctimas y actualizo el artículo.