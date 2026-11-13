SOUTH PADRE ISLAND, Texas – Un hombre de edad avanzada fue encontrado sin vida la mañana de este viernes 13 de noviembre, a poca distancia de Cameron County Beach Access #6, en South Padre Island.

De acuerdo con información de la División de Guardaparques del Condado de Cameron, alrededor de las 7:15 de la mañana, los oficiales recibieron un reporte sobre un hombre que no respondía, aproximadamente a 2.75 millas al norte del acceso número 6 de la playa.

Al llegar al lugar, los guardaparques y elementos de la Patrulla de Playas del Condado de Cameron aseguraron el área y comenzaron a procesar la escena.

Posteriormente, el juez de paz del Precinto 1, Ochoa IV, confirmó el fallecimiento del hombre.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido ni han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias de su muerte.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades del Condado de Cameron.