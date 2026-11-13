El sheriff del condado Hidalgo dio a conocer una actualización sobre la investigación de un tiroteo registrado la noche de Halloween, luego de que dos adolescentes de 17 años fueran arrestados en relación con este caso.

De acuerdo con la información compartida por la Oficina del Sheriff del Condado Hidalgo, los investigadores realizaron los arrestos durante el jueves 12 de noviembre, como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades confirmaron que ambos detenidos tienen 17 años y que estarían vinculados con el tiroteo ocurrido el pasado 31 de octubre.

Investigación continúa

La Oficina del Sheriff señaló que la investigación permanece activa y que sus investigadores continúan trabajando para determinar las circunstancias del incidente.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre la identidad de los adolescentes, los posibles cargos que enfrentarían ni las circunstancias específicas del tiroteo.

Se espera que las autoridades den a conocer nueva información conforme avance la investigación.