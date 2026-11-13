El Departamento de Policía de Brownsville solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Juan Joaquin Ricarte, de 15 años.

De acuerdo con las autoridades, el adolescente tiene autismo y cuenta con habilidades limitadas de comunicación verbal.

Fue visto por última vez alrededor de las 7:25 de la mañana de este viernes 13 de noviembre, en su residencia ubicada en Calle Norteña.

Al momento de su desaparición vestía una camisa negra, pantalones morados y zapatos tipo Crocs de color gris.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga informac