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Piden ayuda para localizar a adolescente de 15 años

Cecilia Castaneda
Piden ayuda para localizar a adolescente de 15 años

El Departamento de Policía de Brownsville solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Juan Joaquin Ricarte, de 15 años.

De acuerdo con las autoridades, el adolescente tiene autismo y cuenta con habilidades limitadas de comunicación verbal.

Fue visto por última vez alrededor de las 7:25 de la mañana de este viernes 13 de noviembre, en su residencia ubicada en Calle Norteña.

Al momento de su desaparición vestía una camisa negra, pantalones morados y zapatos tipo Crocs de color gris.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga informac

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 13, 2026 10:52 am
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