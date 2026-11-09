MERCEDES, TEXAS – Familias del Valle del Río Grande tendrán la oportunidad de recibir frutas y verduras gratuitas durante una distribución móvil organizada por Food Bank RGV este martes 10 de noviembre.

La jornada se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., o hasta agotar existencias, en Mercedes Dome, ubicado en 1202 N. Vermont Ave., Mercedes, Texas.

De acuerdo con los organizadores, las personas interesadas deberán presentar una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio.

Entre las indicaciones para participar se encuentran:

Máximo dos familias por vehículo.

Llevar la cajuela del automóvil vacía para facilitar la entrega.

Cada familia u hogar podrá participar solamente en una distribución móvil de alimentos por semana.

La actividad es organizada por Food Bank RGV, en colaboración con la Ciudad de Mercedes y el Precinto 1 del Condado de Hidalgo.

Las autoridades recuerdan que los productos estarán disponibles mientras duren las reservas.