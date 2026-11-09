BROWNSVILLE, TEXAS – Debido a las fuertes lluvias y las zonas inundadas en distintos sectores de la ciudad, algunas rutas de transporte público de Brownsville Metro fueron suspendidas temporalmente hasta que las condiciones mejoren.

La agencia informó que la seguridad de los pasajeros y operadores es su principal prioridad, por lo que continúa monitoreando las condiciones de las calles antes de reanudar el servicio.

Brownsville Metro agradeció la paciencia y comprensión de los usuarios y recomendó mantenerse atentos a sus redes sociales para recibir nuevas actualizaciones sobre los cambios en el servicio.

Las autoridades exhortan a la comunidad a tomar precauciones y mantenerse segura mientras continúan las condiciones de lluvia e inundaciones.