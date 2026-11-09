Icono del clima actual –°

Noticias Locales

Brownsville Metro suspende temporalmente algunas rutas debido a lluvias e inundaciones

Cecilia Castaneda
Brownsville Metro suspende temporalmente algunas rutas debido a lluvias e inundaciones

BROWNSVILLE, TEXASDebido a las fuertes lluvias y las zonas inundadas en distintos sectores de la ciudad, algunas rutas de transporte público de Brownsville Metro fueron suspendidas temporalmente hasta que las condiciones mejoren.

La agencia informó que la seguridad de los pasajeros y operadores es su principal prioridad, por lo que continúa monitoreando las condiciones de las calles antes de reanudar el servicio.

Brownsville Metro agradeció la paciencia y comprensión de los usuarios y recomendó mantenerse atentos a sus redes sociales para recibir nuevas actualizaciones sobre los cambios en el servicio.

Las autoridades exhortan a la comunidad a tomar precauciones y mantenerse segura mientras continúan las condiciones de lluvia e inundaciones.

By: Cecilia Castaneda
Posted: noviembre 9, 2026 11:53 am
¿Detectas algún error o falta de ortografía en este artículo? Ayúdanos a corregirlo.

, , , , , , ,

Noticias relacionadas

Podcasts recomendados

Armida y La Flaka Podcast Podcast Armida y La Flaka Podcast Armida & La Flaka es un programa de radio lleno de energía y diversión, donde se comentan temas virales con humor femenino,… Ver podcast El Flaco y su Pandilla Podcast El Flaco y su Pandilla "El Flaco y su pandilla” es el show de radio matutino donde arrancas el día con carcajadas y sin filtros. El Flaco… Ver podcast Shoboy Show Podcast Shoboy Show ShoBoy Show es un show de radio bilingüe, divertido y lleno de energía que combina spanglish, música en tendencia, comedia y cultura… Ver podcast Politics con Acento Podcast Politics con Acento En Politics con Acento, la conversación política tiene una nueva voz —una con acento latino. Cada episodio, Stephanie Ochoa entrevista a las… Ver podcast

Escucha en vivo

107.9 RGV 80's 90's Pop 107.9 RGV 80's 90's Pop Escuchar Q94.5 All Rock Classic Rock Q94.5 All Rock Classic Rock Escuchar José Radio Regional José Radio Regional Escuchar The Fox 92.3 Classic Rock The Fox 92.3 Classic Rock Escuchar